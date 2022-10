Amazon Games aurait annulé un Battle Royale ambitieux au nom de code Intensity

Avant de sortir New World, Amazon Games a plus que ramé pour sortir ne serait-ce qu’un jeu, et malgré les moyens faramineux employés, aussi bien économiquement parlant qu’humainement. L’échec de Crucible en est le meilleur exemple, mais en coulisses, un autre jeu annulé a aussi causé beaucoup de remous, comme le révèle l’insider Tom Henderson sur son site Insider Gaming. Ce projet au nom de code Intensity devait être un Battle Royale très ambitieux, mais rien ne s’est passé comme prévu.

Un Battle Royale tourné vers les mods

Selon l’insider, Amazon Games avait lancé la production d’un jeu reprenant les codes du Battle Royale, et ce dès 2017, alors que cette mode commençait tout juste à prendre de l’ampleur. Intensity devait alors plonger les joueurs et les joueuses dans des matchs en Battle Royale qui se suivaient, et qui avaient des répercussions entre eux.

En accomplissant certaines missions, il était possible d’avoir une influence sur le prochain match, tandis que des factions à rejoindre étaient disponibles. Ces factions pouvaient donner accès à des ressources spécifiques, comme des armes ou des véhicules, et à de l’aide en combat. La fameux cercle des Battle Royale, qui réduit peu à peu le terrain de jeu, était aussi présent, avec des drones qui chassaient les personnes restantes afin de les obliger à se concentrer vers le milieu du point.

Ce qui différenciait le jeu de ses concurrents, c’est le fait qu’Amazon voulait faire en sorte de mettre en avant la communauté du modding. Il aurait été possible de créer sa propre carte, ses PNJ, ses armes… Bref, vous auriez été le maître du jeu.

Mais rien de tout cela n’est arrivé. Henderson précise simplement que fin 2018, le développement s’est fait de plus en plus silencieux pour être définitivement annulé au début de l’année 2019. Thaddeus Sasser, ex-directeur créatif d’Amazon Games durant cette période, a confirmé les dires de l’insider.

On imagine que le studio n’a jamais vraiment pu trouver la formule qui correspondait à ses désirs initiaux, mais on en sait pas plus pour le moment. Décidément, Amazon Games aura tenté beaucoup de choses avant de sortir son premier succès.