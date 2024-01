Le soleil brille sur Nintendoville

Sorti en 2001 sur Gameboy Advance, Golden Sun est un jeu de rôle développé par Camelot Software qui a marqué l’histoire de cette console portable. Golden Sun et Golden Sun: L’Âge Perdu (2003) ont en effet marqué énormément de joueurs et reviennent souvent dans la liste des jeux les plus marquants de la GBA. Les jeux se distinguent par univers riche et une narration captivante, plongeant les joueurs dans un monde fantastique où la magie et les éléments naturels jouent un rôle central.

L’histoire suit les aventures de Isaac et ses compagnons, qui se lancent dans une quête épique pour empêcher un groupe mystérieux de libérer la puissance destructive des éléments. Bien évidemment, ce qui le démarque le plus est son gameplay au tour par tour et l’utilisation des « Djinn », des créatures élémentaires qui confèrent des pouvoirs spéciaux aux personnages. Les Djinn peuvent également servir pour résoudre des énigmes durant l’exploration. N’oublions pas non plus sa bande-son excellent et un thème de combat qui marqué les esprits : « Isaac Battle Theme ».

Golden Sun: L’Âge Perdu est la suite directe du jeu original qui apporte plusieurs améliorations et nouveautés (notables dans la gestion des Djinn et des capacités spéciales) tout en conservant l’essence de son prédécesseur. Ici, on suit Felix, le frère d’un des protagonistes du premier jeu, dans sa quête pour restaurer l’équilibre du monde. Le dernier opus en date est sorti sur Nintendo DS en 2010 : Golden Sun: Obscure Aurore. De nombreux fans espèrent également voir la licence faire son grand retour sur les consoles de la génération actuelle. Qui sait, peut-être même sur une nouvelle console à venir ?

Golden Sun et Golden Sun: L’Âge Perdu arriveront le 17 janvier prochain sur le Nintendo Switch Online. Pour rappel, vous devez souscrire à un abonnement Nintendo Switch Online + le Pack additionnel pour en profiter.