Aliens Fireteam Elite : Les développeurs nous donnent quelques détails sur le titre

A quelques jours de sa sortie, Aliens Fireteam Elite nous livrent quelques détails par le biais de Cold Iron Studios. C’est Matt Highison qui a donné quelques précisions sur Twitter concernant le jeu de tir entre Marines et Xénomorphes.

Microtransactions au placard

Ainsi, le directeur créatif a annoncé que pour les 40€ que coutera le jeu, vous aurez accès au jeu de base ainsi qu’à des mises à jour saisonnières gratuites. Exit les microtransactions pay-to-win ou les lootboxes hasardeuses mais il y aura quand même des achats in-game possible avec uniquement du cosmétique.

Il précise également que l’upgrade next-gen pour les PS5 et Xbox Séries S/X sera gratuite et qu’elle apportera la 4K ainsi que les 60 FPS. Le titre supportera le solo en mode hors ligne et vous pourrez jouer jusqu’à trois en ligne avec vos amis.

Et pour couronner le tout, nous connaissons désormais les configurations minimales et requises pour profiter du jeu dans les conditions optimales sur PC. Rappelons que Aliens Fireteam Elite est attendu pour le 24 août 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Configuration minimale

Windows 10 64 Bits

Processeur AMD Athlon X4 950 ou Intel i5-2500K

Carte Graphique AMD R9 285 (4 Go) ou NVIDIA GTX 760 (4 Go)

8 Go de RAM

DirectX version 11

30 Go d’espace libre sur le disque dur

Carte son compatible DirectX 11

Configuration recommandée