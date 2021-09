Alan Wake Remastered est disponible en précommande

Après avoir fuité puis confirmé son existence, Alan Wake Remastered est apparu hier lors du PlayStation Showcase afin de montrer ses améliorations graphiques face à la version de base. Le titre permettra d’ailleurs aux joueurs et joueuses PlayStation de découvrir cette aventure pour la première fois sur ces plateformes, et ce dans peu de temps. C’est pour cela que les précommandes ont déjà démarré pour le titre.

Où précommander Alan Wake Remastered ?

Il est ainsi possible de retrouver Alan Wake Remastered en précommande à la Fnac, où toutes les versions sont affichées à 29,99 €. Un prix correct quand on voit des autres remasters vendus bien plus chers, avec des versions boîtes éditées par Just For Games.

Alan Wake Remastered sera disponible le 5 octobre prochain sur PC (via Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.