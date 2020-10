L’AGTV ferme ses portes pour d’autres projets

Depuis maintenant quelques années, ActuGaming est un site en pleine croissance. Régulièrement, nous vous apportons de bonnes nouvelles : refonte du site, ajout de nouvelles fonctionnalités, arrivée de nouvelles chroniques et bien d’autres choses. Cette fois, c’est une décision un peu plus lourde que nous vous partageons : l’AGTV, notre WebTV, ferme ses portes, ou plutôt, change son format. On vous explique pourquoi.

Changement majeur sur la WebTV

Gérer un projet en constante évolution lorsque l’on débute en tant que structure indépendante est ponctuée de belles choses. Cela fait maintenant quatre ans qu’ActuGaming vous propose de suivre l’actualité des jeux vidéo avec passion et ce, sur différents supports. Nous avons construit le site ensemble, et nous vous avons toujours proposé un contenu qui vous ressemble.

La WebTV a également été lancée il y a quelques années, dans une volonté de construire davantage une relation de proximité avec vous : échanger en direct sur de nouveaux jeux est quelque chose de véritablement passionnant mais également très instructif. On apprend, on découvre et l’on vous partage tout cela en livestream. Notre équipe a régulièrement évolué, tout comme nos émissions qui se sont enrichies au fil du temps.

Malheureusement, malgré tous nos efforts, nous sommes contraints d’arrêter la structure de la WebTV dans sa forme actuelle. C’est-à-dire que dès aujourd’hui, l’AGTV ne proposera plus les contenus habituels. Les émissions, telles que l’AG Hebdo ou nos tournois, sont en pause et ne seront plus proposés pendant un certain temps.

Cela ne veut pas dire que nous arrêterons définitivement les lives : dans les prochaines semaines, nous proposerons à nouveau des sessions en direct pour certains événements. Cependant, la structure en elle-même revoit son format et ne disposera plus de planning fixe. Il est également possible d’avoir plusieurs jours d’affilée – ou même davantage – sans forcément avoir de livestreams. Voyez donc désormais notre chaîne Twitch comme un support supplémentaire de diffusion à notre site et non plus comme un projet autonome et indépendant.

Une décision compliquée

Nous pourrions vous expliquer les raisons de ce changement pendant de longs paragraphes. Mais soyons brefs, et votre rédacteur en chef vous l’explique simplement et honnêtement : la structure était bien trop lourde à gérer. Que ce soit en termes d’investissement personnel de nos streamers, ou les nombreux points à tenir, cela nous imposait un poids bien trop lourd sur les épaules. Un investissement qui prenait le dessus sur le plaisir personnel. Et nous préférons de très loin le bonheur de notre équipe plutôt que d’essayer de s’entêter ou tenter de faire de la vue.

Tout cela, sans forcément avoir de rapport avec l’audience, puisque nous sommes particulièrement heureux de compter nos abonnés Twitch dans notre communauté (on vous aime !). Cependant, notre équipe s’est investie corps et âme dans des projets bien trop ambitieux tels que des émissions hebdomadaires qui, pour assurer la qualité que vous méritez, réclamaient énormément de préparation.

Et enfin, ne lésinons pas sur les mots : il est particulièrement difficile, si ce n’est impossible pour une structure telle que la notre de rivaliser avec les grosses WebTV déjà en place, ou qui sont soutenues par des groupes bien plus imposants que notre jeune site de passionnés. Mais nous ne comptons pas abandonner, voyez cela comme une pause, un format plus abordable pour nous, pour, peut-être, mieux revenir ensuite !

Et maintenant, quel avenir pour la WebTV ?

Sachez cependant certaines choses. Si l’AGTV met de côté sa structure actuelle, la chaîne Twitch ne ferme pas. Ou pas totalement. Elle restera à disposition comme support supplémentaire afin de vous proposer quelques événements, des livestreams sur certaines sorties majeures (ou consoles) mais aussi d’autres projets plus ambitieux comme un potentiel nouvel AG French Direct (oui oui, on vous tease un peu).

Cette décision nous permettra ainsi de fortifier nos autres axes mais aussi de nous consacrer pleinement à d’autres gros changements que nous avons bientôt à vous dévoiler. Le site quant à lui continue de grandir continuellement ainsi que l’ensemble de nos réseaux et chroniques, comme notre contenu vidéo qui ne fait que croître.

Notre équipe va donc s’orienter soit vers d’autres projets internes, soit en profiter pour se consacrer à leur propre chaîne. C’est pourquoi on vous invite vivement à suivre notre merveilleuse team sur Twitter :

Bien sûr, pensez à nous suivre sur notre propre Twitter ou directement sur notre site, où nous vous ferons part de nos prochains projets. Nous vous communiquerons aussi – et évidemment, notre prochain livestream sur l’ensemble de nos réseaux. D’ailleurs, nous serons en live ce mercredi 14 octobre à 21 heures pour une dernière grosse session avec l’ensemble de notre team. Et ça, ça se passe sur notre Twitch.