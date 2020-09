Ubisoft dévoile AGOS : A Game of Space, un jeu d’exploration spatial en VR

En plus de donner des nouvelles de Tom Clancy’s The Division 2 et de Roller Champions, tout en annonçant l’expérience Far Cry VR: Dive Into Insanity, le pré-show de l’Ubisoft Forward diffusé hier soir a permis de découvrir une nouvelle licence développée en interne par l’entreprise française. Baptisé AGOS : A Game of Space, ce jeu d’action et d’aventure spatial sera accessible uniquement sur les casques de réalité virtuelle.

L’humanité a besoin de vous

Se déroulant en 2057, le joueur ou la joueuse incarne une IA chargée de diriger le dernier vaisseau à quitter une Terre condamnée. Au cours de votre voyage interstellaire visant à trouver un nouveau foyer pour l’humanité, vous devrez explorer, récupérer des ressources et développer des technologies futuristes tout en survivant aux périlleux dangers que vous croiserez sur votre route.

Notez que, d’après le site officiel du titre, l’expérience de jeu devrait proposer « un gameplay basé sur une physique réaliste pour construire et piloter vos sondes spatiales. »

AGOS : A Game of Space sera disponible sur les plateformes VR PC le 28 octobre prochain en passant par Steam, Uplay et Oculus.