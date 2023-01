Advance Wars 1+2: Re-Boot bouge enfin du côté de l’eShop, bientôt une annonce ?

Voilà presque un an que l’on est sans nouvelle d’Advance Wars 1+2: Re-Boot. Repoussé au dernier moment suite à l’attaque de la Russie sur l’Ukraine, le jeu n’a plus donné signe de vie depuis, Nintendo préférant ne pas communiquer autour d’un jeu centré autour de la guerre en ces temps pour le moins troubles. Mais puisque le projet semble être terminé depuis belle lurette, impossible de penser que le constructeur puisse jeter tout ce travail à la poubelle, c’est pourquoi les fans de la licence attendent impatiemment que cette compilation refasse surface. Ce qui pourrait arriver prochainement, si l’on s’intéresse à la page eShop du jeu.

Un retour en février ?

C’est via Famiboards que l’on a récemment appris que cette page eShop venait tout juste d’être actualisée, du moins si l’on fouille assez dans le code source pour s’en rendre compte. Il pourrait très bien s’agir d’une nouvelle date de sortie avec le lancement (ou plutôt le retour) des précommandes pour le jeu, même s’il faut encore rester prudent à ce sujet.

On notera que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a eu droit à la même mise à jour, et puisque l’on s’attend à ce que cette suite fasse prochainement parler d’elle, on imagine qu’Advance Wars 1+2: Re-Boot se prépare pour son retour. Après tout, Nintendo a l’habitude d’organiser des Nintendo Direct en février, et voir ces deux jeux être au programme de la prochaine émission n’aurait rien d’étonnant.