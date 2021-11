Genshin Impact : Des figurines nendoroid pour le voyageur, voici où précommander

Depuis quelques temps, miHoYo se laisse approcher par les fabricants pour l’édition de nombreuses figurines. On a par exemple eu droit à l’annonce récente d’une magnifique figurine pour Ganyu quelques semaines seulement après celle de Keqing. Mais cette fois-ci, la donne est un peu différente puisque c’est la toute première nendoroid qui est présentée, mettant en avant nos personnages principaux !

Une nendoroid pour Genshin Impact

C’est le célèbre fabricant Good Smile Company qui nous propose une nouvelle entrée dans leur gamme de figurines nendoroid. Le fabricant, réputé pour ses très nombreuses adaptations officielles, s’est ainsi rapproché de miHoYo pour proposer une représentation du Voyageur, soit dans sa version féminine, soit dans sa version masculine.

Nous avons donc non pas une mais deux figurines nendoroid, où l’on peut retrouver soit Aether soit Lumine. Comme toutes les figurines de la gamme nendoroid, celles-ci mesurent environ 10 centimètres du haut et l’on peut personnaliser plusieurs parties de leur corps, en ayant différentes expressions faciales, ou en ajoutant ou non une épée dans leur main ou leur planeur dans le dos.

Où acheter la figurine nendoroid Genshin Impact ?

Comme toujours avec les figurines – et encore plus avec les nendoroid – il est préférable de réserver et de précommander au plus vite si celles-ci vous font de l’œil. Good Smile Company propose souvent pas mal d’exemplaires et réitère parfois avec des rééditions mais il vaut mieux être prudent.

Sachez qu’il est ainsi possible de précommander dès maintenant ces figurines nendoroid chez notre partenaire Derive Figurine et ce, avant mi décembre 2021. Quant à la sortie, elle est prévue pour le mois de mois de septembre 2022. Côté tarif, on est sur un prix habituel pour la gamme nendoroid, aux alentours de 55.99€ unité. Alors, allez-vous craquer pour cette nendoroid ? Plutôt Voyageur ou Voyageuse ?