Il y a quelques semaines, CD Projekt Red a annoncé plusieurs pièces de collection pour les joueurs Xbox. Tout d’abord, une manette Xbox One sans fil, mais également une console aux couleurs de leur futur titre. Elle arrive maintenant, on peut donc se demander où acheter sa Xbox One X édition Cyberpunk 2077 ? Comment faire pour réserver son exemplaire ?

Où acheter la Xbox One X Cyberpunk 2077 ?

Cette Xbox One X reprend le style de Cyberpunk 2077, le futur RPG ambitieux de CD Projekt Red. Le design a quelque peu divisé lors de sa présentation, certains accrochent et adhèrent totalement au visuel quelque peu atypique, d’autres ont du mal à apprécier l’esthétique. Mais on ne peut pas nier le fait qu’elle ait du cachet et qu’elle soit originale. Le pack regroupe la machine, une manette et le jeu.

Les commandes viennent d’ouvrir chez différents revendeurs, et si vous souhaitez l’avoir, dépêchez-vous, il s’agit d’une édition limitée au stock relativement réduit. Donc ne tardez pas à réserver. Il s’agira également et probablement du dernier (ou l’un des derniers) packs collector proposant une Xbox One X. A noter également que, étonnement, elle est proposée à seulement 299.99€. Pas mal. La sortie est prévue cette semaine.

Voici où acheter la Xbox One X Cyberpunk 2077 :

S’agit-il d’une édition limitée ?

Oui assurément. La Xbox One X aux couleurs de Cyberpunk 2077 est même une édition assez limitée puisqu’il n’y aura que 45 000 unités disponibles dans le monde. Ce qui est suffisant pour dénicher son exemplaire mais il ne faudra pas tarder et les stocks risquent de s’écouler assez vite.

Le contenu du pack

Pour 299.99€, le pack contient :

Une Xbox One X édition limitée

Une manette Xbox One Cyberpunk 2077

Le jeu qui sera automatiquement débloqué le 17 septembre (aucun code)

La première extension de Cyberpunk 2077

1 mois au Xbox Game Pass

Rappelons que Cyberpunk 2077 sortira le 17 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et plus tard sur Xbox Series X. La machine sort cette semaine. Sachez aussi qu’un disque dur Seagate est prévu.

Unboxing et photos Xbox One X Cyberpunk 2077

Un utilisateur sur Reddit, NightMercy, a lâché plusieurs visuels de la console à travers un unboxing :