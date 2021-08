Abyssus : Le FPS/roguelike s’annonce sur PC pour 2023

Sur les nombreuses annonces de l’Awesome Indies Show, il y a eu également un titre orienté FPS et roguelike, avec Abyssus. Le titre du studio suédois DoubleMoose s’est illustré avec un premier trailer assez court.

Une plongée dans les abysses aquatiques

Dans cette vidéo, il faut bien admettre que l’on a pas vu grand-chose une fois encore, si ce n’est un vague aperçu du design que le titre adoptera. Abyssus nous plongera dans un univers subaquatique largement inspiré de la mythique citée aquatique Atlantis. Notre héros, à la recherche de d’une ruine aquatique issue d’une ancienne civilisation, se retrouvera vite confronté à ses habitants qui ont été corrompus.

Toujours dans un concept roguelike, le FPS Abyssus nous permettra de manier diverses armes moderne comme exotiques, avec possibilité de les modifier et les personnaliser. De plus, des habiletés actives et passives seront de la partie afin de vous donner des avantages non-négligeables lors de vos runs. Sur ces premières séquences de gameplay, l’esthétique « Brinepunk » semble qu’on se le dise intéressante, et il ne manque plus qu’à en voir plus histoire de se forger un véritable avis.

Abyssus est prévu pour 2023 sur PC via Steam.