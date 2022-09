Accueil » Actualités » A Plague Tale Requiem : On y a joué, futur grand jeu de cette fin d’année 2022 ?

A Plague Tale: Innocence a été une sacrée surprise, il n’est donc pas étonnant de voir que sa suite, A Plague Tale: Requiem, est l’un des jeux les plus attendus de cette fin d’année 2022.

Nous avons pu poser les mains sur le titre à travers une session de 3 heures de jeu, durant laquelle les chapitres 6 et 7 de l’aventure étaient jouables. Après vous avoir livré nos impressions à l’écrit, voici ce que l’on pense du titre en vidéo, images de gameplay à l’appui.

A Plague Tale: Requiem est prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch en cloud, et sortira le 18 octobre 2022. Vous pouvez aussi consulter notre interview en compagnie de Kévin Choteau qui travaille en tant que Game Director chez Asobo Studio pour en apprendre plus sur cette suite.