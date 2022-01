3D Realms et Slipgate Ironworks (Ghostrunner) travaillent sur un nouveau RTS prévu pour 2022

Alors que le DLC « Project_Hel » de Ghostrunner est attendu le 27 janvier prochain sur PC et consoles, 3D Realms et Slipgate Ironworks, deux studios qui ont grandement contribué au succès du titre aux côtés de One More Level, ont annoncé plancher sur un jeu de stratégie en temps réel non annoncé qui devrait sortir cette année sur une ou des plateforme(s) encore inconnue(s) pour le moment.

« Les renforts sont arrivés »

En plus de cette maigre information, Frederik Schreiber, le patron de la société américaine et de l’entreprise danoise, a partagé un très court teaser vidéo sur Twitter dans lequel on peut voir un groupe de soldats, présenté par une voix off sous l’appellation « les renforts sont arrivés », progresser au rythme d’une musique particulièrement dynamique et rythmée.

Notez également que, si plusieurs internautes ont émis les hypothèses de voir revenir sur le devant de la scène les séries Command & Conquer ou Dark Colony grâce à cette future production, l’auteur du tweet a indiqué qu’elles étaient erronées puisqu’il s’agira d’une toute nouvelle licence. Espérons en apprendre davantage dans les semaines ou mois à venir.