13 Sentinels : Aegis Rim est disponible, tout ce qu’il faut savoir

Les créateurs de Odin Sphere ou encore Dragon’s Crown (pour citer les plus connus) reviennent enfin sur le devant de la scène avec une nouvelle production : 13 Sentinels: Aegis Rim. Ce nouveau titre se sera fait attendre, mais il est enfin là, voici tout ce qu’il faut savoir.

Histoire

Vanillaware nous propose ici une intrigue suivant treize personnages aux destins croisés dans un univers de science-fiction. Alors que des Kaijus, immenses créatures, commencent à envahir la Terre, nos héros et héroïnes montent à bord des Sentinelles, robots géants capables de faire face à cette menace. Se déroulant sur plusieurs époques, le scénario vous réserve bien des surprises et retournements de situations inattendus qui vous feront vivre une histoire bien plus complexe qu’on ne pourrait le croire. Nous restons vague volontairement, le scénario représentant le gros point fort du jeu.

Gameplay

Explorez différents environnements 2D en scrolling horizontal avec des éléments de point and click puis embarquez à bord de vos robots géants pour des batailles stratégiques en semi-temps réel où le temps s’arrête lorsque vous choisissez vos actions. Gérer efficacement vos déplacements et les troupes que vous déployées parmi votre casting de 13 personnages possédant chacun leurs propres compétences actives et passives.

Les ennemis arrivent en hordes, il est donc nécessaire de sortir la grosse artillerie. 13 Sentinels ne fait pas dans la demi-mesure et vous poussera à utiliser des missiles et mitrailleuses géantes en tout genre pour annihiler les ennemis par paquet de 100.

Enfin, un aspect RPG vous permettra de faire progresser vos personnages et sentinelles (augmentation des statistiques, amélioration des déplacements, nouvelles compétences actives et passives) en gagnant de l’expérience et en dépensant les points obtenus en terminant des missions.

Ce qu’il faut retenir

Support : PlayStation 4

Doublages : Japonais et anglais

Sous-titres en français dès le lancement

Durée de vie de 25 à 30 heures en ligne droite, jusqu’à 50h pour tout faire à fond

Disponible en dématérialisé et en physique

Prix : 59,99€

13 Sentinels: Aegis Rim est donc disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 4. Vous pouvez retrouver notre test du jeu en suivant ce lien.