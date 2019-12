Zombie Army Trilogy fera son entrée sur Switch début 2020

Avec quelques années plus tard, le titre fera son entrée sur Switch.

Sorti en 2015 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Zombie Army Trilogy a bien envie de s’offrir une nouvelle vie avec un portage sur la console de Nintendo. Rebellion vient d’annoncer que la compilation fera son entrée sur Switch au cours du premier trimestre 2020 et que cela s’accompagnera de quelques spécificités.

Poutrer des zombies nazis, ça fait Führer

Quatre ans plus tard, la compilation qui regroupe les trois premiers volets de Zombie Army, profitera donc d’une arrivée sur Switch. Le portage gardera le même contenu qu’à l’époque mais proposera une comptabilité avec la détection de mouvements et le HD Rumble. De la coopération locale sans fil sera aussi de la partie.

Pour rappel, Zombie Army est une série annexe basée sur la licence Sniper Elite où il faut faire face à des armées de zombies lâchées par Hitler à travers des missions jouables en solo ou jusqu’à 4 joueurs. Une suite, Zombie Army 4: Dead War, arrive le 4 février 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.