Yu-Gi-Oh! Master Duel s’offre un teaser et précise ses ambitions

Konami a récemment levé le voile sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, une adaptation décrit comme étant l’une des plus ambitieuse jamais créée pour le jeu de cartes, et qui promet de se rapprocher au plus près des règles d’origine. Le titre se présente aujourd’hui à l’aide d’un nouveau teaser qui permet d’entrevoir quelques secondes de gameplay.

10 000 cartes à débloquer

Konami met les petits plats dans les grands avec cette nouvelle adaptation, qui s’adresse aussi bien aux joueuses et joueurs expérimentés qu’aux néophytes, grâce à la présence de plusieurs tutoriels pour bien apprendre à jouer.

Cette adaptation se démarque aussi par sa réalisation, qui pourra afficher de la 4K sur certaines plateformes, et sa volonté de couvrir toute l’histoire du jeu de cartes, en mettant en avant des cartes emblématiques comme le Magicien Sombre ou Exodia. Et il y aura visiblement de quoi faire, puisque ce teaser nous promet la présence de 10 000 cartes dans le jeu, de quoi construire les decks les plus fous. Reste à voir combien de cartes seront disponibles gratuitement.

Yu-Gi-Oh! Master Duel sera lancé sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Android et iOS à une date encore inconnue, et sera un free-to-play.