Yu-Gi-Oh! Master Duel annonce sa période de sortie et un mode solo

A l’occasion du TGS, Konami est revenu sur quelques titres de son catalogue à travers live dont Yu-Gi-Oh! Master Duel, une adaptation ambitieuse du jeu de carte très attendu par les fans.

Les duels pour cet hiver

Konami a tout d’abord annoncé un mode solo pour Yu-Gi-Oh! Master Duel. Un influenceur japonais a pu y jouer en public et en avant-première, et d’après ce que l’on a pu voir, il semble que le scénario explorera le lore des cartes du jeu. On pourra alors choisir parmi plusieurs voies (chacune qui semble correspondre à une partie des règles comme se fut le cas ici pour les cartes Pendulum). Celles-ci sont représenté via des blocs successifs qui permettront d’en apprendre plus sur l’histoire, de maitriser les subtilités du jeu, puis de passer à la pratique en duel.

Chaque victoire semble rapporter des gemmes bien que l’on ne sache pas encore à quoi elles servent. Sans doute pour acheter des paquets de cartes. Dans tous les cas, on ne sait finalement pas encore grand-chose du titre si ce n’est qu’il s’adressera avant tout aux consoles next-gen pour profiter des duels en 4K avec plus de 10 000 cartes.

Yu-Gi-Oh Master Duel sortira cet hiver sur Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, et mobiles.