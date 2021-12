Yu-Gi-Oh! Master Duel : Les duels seront partout grâce au cross-platform

Bonne nouvelle pour les fans du jeu de cartes, Yu-Gi-Oh! Master Duel pourra se jouer assez librement quel que soit votre plateforme. Derrière chaque consoles et appareils se cachent donc potentiellement un « Duel Disk ».

Ce sera bientôt toujours l’heure du Duel

A l’occasion de la Jump Festa, Konami a sorti un nouveau trailer japonais pour Yu-Gi-Oh! Master Duel, celui-ci nous apprend notamment que le titre pourra se jouer sur toutes les plateformes et proposera donc du crossplay et du crossplateform. Autrement dit, vous pourrez vous connecter avec votre compte sur n’importe quelle machine où le jeu de cartes est sorti.

Et il en propose beaucoup. Rappelons en outre qu’il sera Free to Play même s’il faut encore que l’on en sache plus au niveau du système économique, mais on peut espérer quelque chose de similaire à Duel Links. Il s’agit de l’un des jeux Yu-Gi-Oh! les plus ambitieux qui offrira des duels en 4K sur consoles PlayStation et Xbox et plus de 10 000 cartes à débloquer. Le soft aura une grande dimension pédagogique puisqu’il vous permettra de vous initier pas à pas aux différentes règles qui se sont ajoutées depuis les débuts. Avec cette flexibilité au niveau des supports, Konami proposera bien évidemment des tournois et évènements spéciaux pour que les joueurs s’affrontent régulièrement.

Yu-Gi-Oh! Master Duel est prévu pour cet hiver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Séries, PC, iOS, Android et Switch.