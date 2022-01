Yasunori Mitsuda (Chrono Cross, Xenoblade) espère parler du prochain projet pour lequel il compose dès le mois prochain

Il y a quelques mois, une rumeur insistante évoquait l’existence d’un remake de Chrono Cross, grâce à une série d’indices liés à Yasunori Mitsuda, le compositeur du jeu. On pensait que cela serait révélé en décembre, notamment lors des Game Awards, mais rien à l’horizon. Mais cette rumeur refait surface grâce à un tweet du prochain compositeur, qui tease son prochain travail.

Un nouveau jeu avec le compositeur annoncé en février ?

本当に多くの方から誕生日メッセージをいただきありがとうございます。お一人お一人に返信が出来ず申し訳ありません。このお礼は、作品にてバッチリお返しをさせていただきます😀早ければ(運が良ければ)来月、一発目の発表をさせてもらいますのでお楽しみに!! — 光田康典 YasunoriMitsuda (@YasunoriMitsuda) January 21, 2022

Sur Twitter (relayé et traduit par VGC), Yasunori Mitsuda a remercié les personnes qui ont lui souhaité un joyeux anniversaire il y a quelques jours, tout en précisant qu’il les remerciera encore mieux en leur faisant découvrir sur quoi il travaille, et ce très bientôt. Il déclare alors que l’un de ses projets devrait être révélé au plus tôt le mois prochain, sans plus de précisions.

Forcément, même si rien n’indique la nature de ce projet, tout le monde pense au fameux remake de Chrono Cross, qui n’est pour l’instant pas encore officialisé. Prudence donc, mais on pourra tout de même se réjouir de découvrir très prochainement sur quoi travaille cet excellent compositeur, peu importe le projet (on prie aussi pour un Xenoblade Chronicles 3 ici).