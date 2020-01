Yakuza Like A Dragon : Une tonne images et des spots TV

Alors que sa sortie nippone est attendue pour le 16 janvier, Yakuza: Like a Dragon n’en finit plus de s’illustrer. Sega publie régulièrement, si ce n’est quotidiennement, de nouvelles images pour ce septième Yakuza. Histoire d’éviter les articles qui se multiplient avec seulement quelques visuels, on vous centralise tout ce qui est tombé cette semaine ici.

Le prochain Yakuza approche

Parmi tout ce qui est tombé depuis le début de la semaine, on a eu droit à plusieurs séries d’images que vous pouvez visualiser un peu plus bas. On a par exemple les anciens membres légendaires comme notre bien aimé Kazuma Kiryu ou encore Goro Majima et Taiga Saejima qui ont droit à quelques clichés et qui feront des passages succins au cours de l’aventure.

D’autres captures d’écran nous permettent de voir les styles de combat de Joon-gi Han et Tianyou Zhao, respectivement doublés par Yuichi Nakamura et Nobuhiko Okamoto. Le premier est décrit comme un tueur à gages qui se bat avec un style proche de la boxe tandis que le second se bat principalement avec une épée.

Les prochaines images nous permettent d’apercevoir l’arène de bataille de Sotenbori ainsi que les donjons. Le Sotenbori Battle Arena de son nom complet, est un événement de combat souterrain qui se déroule dans un bâtiment en construction dans le quartier du même nom, à Osaka. On peut y combattre de puissants ennemis préparés par l’organisateur et l’objectif est de viser le 30ème étage, ultime palier à franchir.

Ceci dit, contrairement aux combats de rue, il existe diverses règles spéciales comme des conditions à réaliser. Il sera aussi possible d’obtenir des récompenses uniques avec une récompense par palier ainsi que des récompenses spécifiques selon les conditions réalisées.

Concernant les donjons que l’on évoquera rapidement, il s’agit des passages souterrains que Kasuga utilise pour se rendre au siège des organisations ennemis. Véritable nid d’ennemis, il faudra faire face à de puissants adversaires et l’on pourra très bien y retourner plus tard. Que ce soit l’arène ou les donjons, ce seront deux très bons endroits pour progresser et monter en puissance.

Pas plus tard que hier, Sega a ensuite lâché deux illustrations pour Daigo Dojima et Masaru Watase. Doublés par Satoshi Tokushige et Rintarou Nishi, ils font partie du clan Tojo de l’Est et l’Alliance Omi de l’Ouest. Ce sont donc deux personnages importants dans les principales organisations Yakuza.

Enfin, on terminera par de nombreux spots publicitaires. La sortie étant la semaine prochaine au Japon, il n’est guère étonnant que les développeurs profitent de ce créneau pour faire la folle promotion de Yakuza: Like a Dragon. Rappelons d’ailleurs qu’en Europe, il arrivera courant 2020 sur PlayStation 4.

On a donc à la fois des vidéos en live action, avec notamment les acteurs Miyu Koike et Daichi Yamaguchi mais surtout, une musique signée HIDE. Puis ce sont de cours spots à destination de la télévision nippone qui nous montre des vidéos du jeu directement.