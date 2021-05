Xbox Game Pass : Final Fantasy X/X-2, FIFA 21 et Red Dead Online et d’autres en mai

Comme chaque début de mois, Microsoft nous révèle la liste des jeux qui vont intégrer le Xbox Game Pass dans les jours à venir, ainsi que ceux qui s’en vont. Après Destroy All Humans ou encore Second Extinction en avril, voici ce qui nous attend durant la première partie du mois de mai sur le service de Microsoft.

Les nouveaux jeux du début du mois de mai

Le premier ajout notable est bien entendu celui de FIFA 21, que l’on connaissait déjà et qui arrivera sur le service dès le 6 mai. Parmi les autres jeux, on notera l’arrivée de Final Fantasy X/X-2, mais aussi de Steep et de Dragon Quest Builders 2, qui avait aussi indiqué sa présence la semaine dernière.

Voici la liste complète des nouveaux jeux pour le mois de mai sur le Xbox Game Pass :

Dragon Quest Builders 2 (Console & PC) – 4 mai

FIFA 21 (Console & PC) – 6 mai

Outlast 2 (Cloud, Console & PC) – 6 mai

Steep (Cloud & Console) – 6 mai

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console & PC) – 13 mai

Just Cause 4: Reloaded (Cloud, Console & PC) – 13 mai

Psychonauts (Cloud, Console & PC) – 13 mai

Red Dead Online (Cloud & Console) – 13 mai

Remnant: From the Ashes (PC) – 13 mai

Pour ce qui est des jeux qui partent du programme en mai, voici la liste complète des jeux qui ne seront plus disponibles après le 15 mai :