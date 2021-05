Xbox Game Pass : Conan Exiles, Maneater et Knockout City à l’honneur pour fin mai

Après avoir présenté ses nouveautés de début de mois pour le Xbox Game Pass, Microsoft revient nous montrer ce qu’il nous réserve pour la deuxième quinzaine du mois. Voyons donc ce qui va succéder à Final Fantasy X/X-2, FIFA 21 ou encore Red Dead Online pour ce mois de mai.

Les arrivées et les départs de fin mai

La liste est longue cette fois-ci, car tous les abonnés en auront pour leur argent, peu importe la plateforme sur laquelle ils se trouvent. On remarquera surtout la sortie de Knockout City, qui arrivera comme prévu dans le programme dès le jour de sa sortie, grâce à l’EA Play. Voici la liste des nouveaux jeux de mai pour le Xbox Game Pass :

Quant à ceux qui quittent le programme, on notera évidemment la série des Kingdom Hearts, qui ne sera bientôt plus accessible via l’abonnement, dès le 31 mai :