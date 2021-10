World War 3 : Une refonte prometteuse pour le FPS ? Avis en vidéo

Après une première sortie en accès anticipé pas très réussie il y a quelques années, World War 3 a décidé de se mettre en pause pour revenir en pleine force. Désormais épaulé par l’éditeur My.Games, le studio The Farm 51 compte peaufiner son FPS multijoueur et nous a invité à y jouer en avant-première.

Malgré quelques lacunes et un manque de vrai nouveau contenu, il faut avouer que cette refonte est prometteuse et permettra sans aucun doute de redresser la barre. Pour tout savoir, on vous partage notre avis dans cette vidéo. World War 3 est attendu sur PC.