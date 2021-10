Aperçu World War 3 – Une refonte prometteuse, mais avec quelques interrogations

Il y a plus de trois ans sortait un certain World War 3. En accès anticipé depuis un long moment sur PC via Steam puis retirée de la vente il y a un peu moins d’un an, la production de The Farm 5 – connu récemment pour le FPS Chernobylite, est revenue il y a peu dans une phase alpha, jouable du 30 septembre au 4 octobre dernier.

Les développeurs ont effectivement l’immense volonté d’effectuer une refonte sur le soft qui nous avait quand même à moitié convaincus jadis, mais qui devrait grandement s’améliorer sur certains points. Et ce que nous avons pu voir sur cette nouvelle version de World War 3 nous a assez plu, même s’il y a encore des points à peaufiner, assurément.

Conditions de l’aperçu : Nous avons dans un premier temps assisté à une présentation du jeu par les développeurs. Par la suite, nous avons pu tester le jeu une poignée d’heures durant son alpha du 30 septembre au 4 octobre dernier, et tester principalement le mode Tactical Ops, semblable à Battlefield dans le principe et sur les maps de Moscou et Polyarny.

Une belle refonte des menus, des doutes sur le contenu

La première chose que nous avons pu noter instantanément sur World War 3, c’est le changement radical de son interface. Prenant auparavant la forme d’une map globale, World War 3 se dote désormais d’un menu beaucoup plus traditionnel. Outre la possibilité de sélectionner une partie rapide ou customisée, le titre de The Farm 51 aura visiblement à disposition un système de magasin. On ne sait pas encore en revanche s’il s’agira de micro-transactions, ou tout simplement de la monnaie du jeu pour acheter armes et bien d’autres joyeusetés.

Voilà une première interrogation que l’on est en droit de se poser, et sachez que l’interface de la personnalisation du personnage et des armes à elle aussi été revue en profondeur. Horriblement désorganisée et peu intuitive à foison sur la version antérieure, la nouvelle refonte de l’interface de personnalisation des armes ou de votre personnage est bien plus claire et concise. Qui plus est, les possibilités de personnalisation de votre pétoire afin d’améliorer ses statistiques sont une nouvelle fois gargantuesques, ce qui peut promettre un aspect modulable intéressant et plaisant.

Sur ce point là, The Farm 51 a donc bien travaillé et devrait moins perdre les joueurs en route avec cette interface bien fichue. Côté contenu en revanche, on ne peut pas réellement dire que le titre a fait des efforts. On retrouve du match à mort par équipe traditionnel et son mode « Warzone » renommé pour le coup en Tactical Operations, qui consiste à capturer des points spécifiques ce qui les liera, et vous fera gagner des points. La première équipe à atteindre le nombre de points suffisants remporte la partie.

En somme, le contenu des modes de jeu restera le même, dont ce mode Tactical Operations qui fait directement penser à du Battlefield ni plus, ni moins. Notez au passage que les parties mettront pas moins de 40 joueurs sur la map, soit du 20 contre 20. Le nombre est ainsi convenable, et notez que les développeurs ont même affirmé que s’il y avait un jour la possibilité d’agrandir le nombre de joueurs sur la map, il faudrait carrément créer un nouveau mode de jeu.

Cela va de soi et au niveau du contenu futur pour World War 3, The Farm 51 n’a pas trop voulu se prononcer à ce sujet, même si on se doute que cela devrait être en cours de développement dont probablement un stand de tir, permettant aux joueurs d’essayer leurs nombreuses armes fraichement modifiées. Désormais, il n’y a plus qu’à voir de quoi il en retournera sur les prochaines phases de test, et surtout les prochaines news sur le probable ajout de contenu. Car en l’état, le contenu de World War 3 n’a pas bougé d’un iota par rapport à la mouture antérieure, surtout que l’on retrouve la même poignée de maps déjà existantes… Il y aura quand même en lot de consolation le nombre des armes, assez gigantesque avec pas mal de modèles.

De bonnes sensations dans l’ambiance et le gameplay

Après ces nombreux doutes concernant son contenu malgré sa belle refonte, il est forcément important de se pencher sur le gameplay de World War 3. Le titre a-t-il vraiment subi quelques changements radicaux sur cette nouvelle version ? Oui et non pour être honnête. Dans un premier temps en l’occurrence, les maps n’ont pas réellement bougé en matière de level-design. Ce n’est pas réellement un mal dans la mesure où ces dernières, au niveau de leur construction, profitaient globalement d’une petite verticalité bienvenue, et avec un terrain de jeu assez immense.

Néanmoins, on aura de quoi rester de marbre par le fait que le nombre de maps n’ait pas changé, et que la structure reste strictement la même. Une fois encore, il faudra voir si les p’tits gars de The Farm 51 se décideront à sortir de nouvelles maps, afin de prôner la variété des environnements tout en proposant un level-design beaucoup plus rafraichissant, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Au niveau du gameplay pur à présent, nous avons pu noter de légers changements. Les déplacements de notre personnage ont l’avantage d’être un peu plus agréables, et il faut dire que la balistique des pétoires n’en reste pas moins des plus crédibles. Par contre, nous avons eu la désagréable sensation que le soft reste bloqué entre de l’arcade pour la visée, et le réaliste sur le fait de tuer un adversaire rapidement.

Incontestablement, si World War 3 a consenti à de petites modifications sur le feeling des gunfights, ceux-ci ne sont en définitive que peu nombreux pour que véritablement ces légers changements nous sautent aux yeux, ce qui est fortement regrettable. On pourra au moins apprécier grandement l’aspect sonore sur les balles qui fusent ou le déplacement des adversaires, ce qui aide grandement à les localiser plus ou moins.

Mais pour le reste, le gameplay n’a pas vraiment été bousculé, et les gunfights restent encore une fois partagé entre proposer quelque chose d’arcade et réaliste. Par contre, la visibilité et la clarté des gunfights sont de la partie. Le tout donne pour le coup un gameplay nerveux, assez fun et surtout diablement tactique car la communication est primordiale sur ce titre, même si le chat vocal n’était pas nécessairement omniprésent sur nos parties, ce qui est dommage. On notera au passage la possibilité de customiser nos armes en temps réel lors de nos parties, ce qui peut être grandement pratique pour changer certains éléments sur votre gun.

Egalement, les demandes de largages de véhicule ou frappes stratégiques sont un peu plus claires dans l’interface. En gagnant des points de captures sur le mode Tactical Operations, vous glanez des points. Ces derniers vous autoriseront à demander par la suite des frappes stratégiques parmi un large choix avant de commencer votre partie, voire de faire apparaitre des véhicules légers ou lourds en fonction de votre besoin sur la partie. Cela donne ainsi cette faculté à beaucoup mieux négocier la capture ou reprise de votre objectif des mains des ennemis. Concrètement, ce système là nous a énormément plu, et il ne reste désormais plus qu’aux développeurs à se décider une bonne fois pour toute sur l’orientation finale des gunfights en question.

Dernier point à voir, l’aspect graphique. Peu convaincant mais acceptable sur l’ancienne version, World War 3 a au moins la décence de faire des efforts sur le plan technique. Si nous avons encore pu noter parfois une optimisation limite sur les débuts de partie avec des freezes, le titre est toutefois bien optimisé dans l’ensemble, et la modélisation globale est en définitive un peu meilleure que la précédent mouture de World War 3. Les animations comme les divers effets sont assez jolis, et il faut désormais que World War 3 confirme sur une version plus avancée pour véritablement se prononcer. Mais pour le moment, cela reste prometteur.