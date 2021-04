World of Demons : le jeu mobile de PlatinumGames est disponible sur Apple Arcade

Après l’annonce Sol Cresta hier, PlatinumGames sort aujourd’hui son jeu mobile sur Appel Arcade, World of Demons. Un hack’n slash annoncé depuis un bon bout de temps.

Une jolie touche à la Okami

Après la première partie de Fantasian sortie aujourd’hui, le service d’abonnement Apple Arcade récolte aujourd’hui un autre jeu nippon avec World of Demons. Il s’agit d’un hack’n slash développé par PlatinumGames, studio japonais prestigieux à qui l’on doit les NieR ou encore les Bayonetta.

Le titre emprunte en tout cas une direction artistique assez similaire à Okami, le jeu d’aventure de Capcom chapeauté à l’époque par Hideki Kamiya (qui est depuis une des grandes figures de PlatinumGames). Il vous placera dans la peau d’un samouraï guidant une armée de yokai pour combattre le mal. Au cours de votre aventure, vous rencontrerez d’autres samouraïs et yokai pour vous épauler, offrant ainsi plus de techniques et de styles de jeu.

World of Demons est disponible uniquement sur Apple Arcade.