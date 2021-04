PlatinumGames annonce le shoot’em up Sol Cresta pour PS4, Switch et PC

En ce 1er Avril, PlatinumGames a un coup d’avance sur tout le monde, un an pour être précis puisque l’annonce de Sol Cresta dévoilée aujourd’hui était d’abord « une blague » du studio.

Quand la farce devient réalité

PlatinumGames a en effet teasé le jeu l’année dernière à la même date, et ce qui était d’abord une poisson d’avril est finalement devenu réalité. Sol Cresta proposera donc un tout nouveau titre dans la lignée des shoot’em up des années 80 : Moon Cresta et Terra Cresta.

Il fera partie des « Neo Classic Arcade » de l’éditeur Hamster. D’ailleurs, le logo avait été déposé le mois dernier au Japon, ce qui aurait du nous mettre la puce à l’oreille. Sol Cresta est aussi le dernier jeu des « Platinum 4 », Hideki Kamiya en parlait d’ailleurs dans une interview en indiquant que c’était quelque chose de plus modeste. Alors que les fans attendent Bayonetta 3 de pied ferme, on comprend mieux aujourd’hui cette modération.

Sol Cresta sortira en 2021 (d’après la fin du trailer) sur PC, PS4 et Switch.