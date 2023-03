Accueil > Actualités > Wo Long: Fallen Dynasty : Parfait mix entre Nioh et Sekiro ? Notre test en vidéo

Après avoir fait ses preuves dans le genre avec la saga Nioh, Team Ninja s’attaque à la fresque épique des Trois Royaumes pour nous proposer un action-RPG toujours brutal et exigeant, mais avec quelques touches d’originalité en plus. Une proposition plus qu’intéressante qui pourrait hisser ce Wo Long: Fallen Dynasty au rang des meilleurs Souls-like du marché.

Après y avoir joué plus de 30 heures, voici notre avis final sur cette nouvelle licence, le tout avec nos captures maison (ponctuées de nombreux échecs). On revient sur toutes les forces du titre, mais aussi sur ses tares afin d’en dresser un bilan complet.

Wo Long: Fallen Dynasty sortira le 3 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il sera directement compris dans le Xbox Game Pass.