Wizard of Legend : La mise à jour Thundering Keep disponible gratuitement

Deuxième DLC de Wizard of Legend après le premier nommé Sky Palace, sorti en Mars 2019, celui-ci introduit un nouveau niveau, avec son lot d’ennemis, et bien sûr un nouveau boss.

Une mise à jour à l’ambiance électrique

Disponible gratuitement et dès maintenant, cette nouvelle mise à jour, sur le thème de la foudre, apporte un lot conséquent de nouveautés à l’instar de son prédécesseur.

Voici une liste qui récapitule les différents ajouts :

Un nouveau niveau

Un nouveau boss

Un nouveau lot d’ennemis

24 nouveaux sorts, dont 12 possèdent une variante « signature »

39 nouvelles reliques

Avec ses additions, on témoigne également de petites modifications en ce qui concerne l’équilibrage des sorts et des monstres déjà présents dans le jeu, on peut aussi remarquer quelques changements en plus comme la statistique de défense sur les tenues qui sera remplacée par des PV ou de l’armure en plus.

Une deuxième occasion de relancer quelques parties supplémentaires sur ce rogue-like en compagnie d’un ami. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette mise à jour sur le site du jeu.