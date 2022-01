League of Legends Wild Rift : Riot laisse tomber certains appareils Apple

League of Legends Wild Rift marche mieux que ce que l’on aurait pu imaginer, et le jeu de mobile de Riot, reprenant pratiquement trait pour trait le MOBA original League of Legends, continue d’évoluer. Mais mauvaise nouvelle pour certains, avec la mise à jour 3.1.1 de Wild Rift, Riot a annoncé que certains anciens appareils Apple ne feront désormais plus tourner le jeu.

Trop vieux pour tourner correctement

L’information nous est rapportée sur le site officiel de Wild Rift. C’est désormais officiel, les appareils suivants ne feront plus tourner le jeu correctement suite à la mise à jour 3.1.1 :

iPad Mini 2

iPad Mini 3

iPhone 6

iPhone 6 plus

iPad Air (1ère génération)

La réalité du terrain, c’est que tel qu’expliqué dans le communiqué, cela prenait trop de temps aux développeurs de travailler sur tous ces supports. Surtout que d’après eux, cela n’était clairement pas rentable en terme d’investissements de temps en comparaison du nombre de joueurs et joueuses qui utilisaient ces anciens appareils.

Jusqu’à présent, les développeurs prévenaient les joueurs de potentiels problèmes de compatibilités et de l’expérience de jeu assez pauvre. Mais suite à la mise à jour, même si vous pourrez toujours jouer au jeu, il sera très probable que vous ayez des crashs, des écrans noirs, ou d’autres problèmes techniques.

La prochaine mise à jour qui mettra en place tout cela, arrivera aussi avec un gros travail d’optimisation sur l’expérience de jeu, et la stabilité en matchmaking, pointée du doigt par les joueurs.

Pas de hâte cependant, vous avez encore un peu de temps pour changer d’appareil (même si cela n’est peut-être pas une raison suffisante), car le patch 3.1.1 arrivera le 24 mars prochain.