Where is my body?, un nouveau jeu Game Boy financé par Kickstarter

Avec l’explosion qu’a connu le marché indépendant ces quinze dernières années, les créateurs en herbe sont de plus en plus nombreux à vouloir se lancer dans l’aventure. Chose grandement aidée par les plateformes de financement participatif, qui permettent à ceux qui vendent le mieux leurs produits à la communauté de se délester du souci du coût de leur projet, aussi ambitieux soit-il. Seulement tandis que certains développent à destination des machines actuelles et du PC, d’autres reviennent à leurs premières amours.

Un nouveau jeu Game Boy en 2020 ?

À l’instar de Xeno Crisis, dont nous vous parlions il y a trois ans, Where is my Body? est un projet qui ne manque pas d’ambition, mais dont l’idée n’est pas d’investir les machines actuelles. Amoureux de la (ou du, si vous préférez) Game Boy, Dana Puch et son studio Greenboy Games se sont mis en tête d’en développer un nouveau jeu. Et de surcroît, un Point’n’Click, genre excessivement peu représenté sur les supports portables, encore moins sur ceux du siècle dernier cela va de soi.

Comme pratiquement tout projet indé en 2020, Where is my Body? est passé par la case financement participatif, via une page Kickstarter qui est encore ouverte à ce jour. La bonne nouvelle, c’est que celle-ci est parvenue à atteindre son but. La cerise sur le gâteau, c’est qu’en plus d’une version digitale, le titre sortira aussi en physique, en cartouche, comme à l’époque. Pour se la fournir, il vous faut passer par Kickstarter ou Indiegogo, et débourser un total de 35 euros, contre 5 pour la simple rom.

Where is my Body? sortira fin 2020, sur Game Boy première du nom donc !