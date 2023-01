Accueil » Actualités » Nintendo a vendu plus de Switch que de Game Boy

Que vous disiez LE ou LA Game Boy, vous connaissez forcément cette console portable, et vous en avez même sûrement déjà eu une entre les mains. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c’est que les ventes de la Switch, dernière née de chez Big N, flirtent désormais avec celles de la machine mythique, dont la production s’est étalée sur près de quinze ans.

Bientôt 120 millions de Switch dans le monde

Si vous vous intéressez au jeu vidéo, alors vous savez peut-être que la console la plus vendue de tous les temps demeure encore aujourd’hui la PlayStation 2, comptabilisant environ 155 millions d’exemplaires à travers le monde. Un très beau chiffre, à côté duquel les 118,69 millions de la Game Boy peuvent sembler un peu minces. Toutefois, ne vous y trompez pas, la portable de Nintendo est évidemment un énorme succès commercial. D’où, en partie, le fait que l’on s’extasie aujourd’hui sur le score de la Switch.

Parce que la dernière née de la gamme Nintendo vient en effet de dépasser son illustre ancêtre, comptabilisant désormais près de 118,99 millions d’unités écoulées à travers le monde. C’est en tout cas ce qu’affirme le site VGChartz, recensant les ventes des consoles de jeu. Bientôt six ans après son lancement, la Nintendo Switch vient donc de faire d’une pierre deux coups : doubler son aînée, qu’on ne présente plus, et dépasser par la même la gagnante de la précédente génération de consoles, la PS4.

Une belle manière de débuter l’année pour la Switch, qui devrait encore se vendre par camions cette année, au vu des sorties prévues en 2023. On attend notamment la sortie, dans quelques jours, de Fire Emblem Engage, ou encore de Octopath Traveler II le mois prochain. Et au cours de l’année, devraient débarquer des titres comme Pikmin 4, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ou, l’espoir fait vivre, Metroid Prime 4. Comme si ça ne suffisait pas, il se pourrait que le constructeur lance un modèle de Switch OLED aux couleurs du dernier Zelda.