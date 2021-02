L’univers Warcraft devrait avoir droit à plusieurs jeux mobiles à l’avenir

World of Warcraft a été le fer de lance de Blizzard en 2020 grâce à Shadowlands, comme on l’apprend dans le dernier bilan financier de l’entreprise. Si ce document nous permet aussi de voir que Diablo IV et Overwatch 2 ne sortiront pas cette année, on y apprend également que l’univers de Warcraft va aussi être décliné sur mobiles.

Des jeux mobiles Warcraft en préparation

C’est e tout cas ce que déclare Bobby Kotick, qui annonce que des jeux mobiles liés à Warcraft sont bien en préparation :

«Pour notre licence Warcraft, nous prévoyons de publier plus fréquemment du contenu premium afin d’enrichir et d’étendre la communauté World of Warcraft. Et nous avons de multiples expériences Warcraft mobiles free-to-play basées sur notre licence tant aimée qui sont maintenant dans un stade de développement avancé […] Cela va créer des opportunités à la fois pour les joueurs déjà existants et les nouveaux venus afin d’explorer l’univers de Warcraft d’une autre façon.»

Autant dire que Warcraft devrait donc se baser sur le modèle de Call of Duty, avec des expériences mobile set free-to-play qui cartonnent et qui font grimper les chiffres d’Activision. On ne sait pas encore quelle sera la nature de ces nouvelles expériences, mais peut-être que la BlizzConline permettra de lever le voile sur certaines d’entre elles.