Voici 7 annonces de jeux à retenir lors de l’E3 2021 (Plague Tale Requiem, Forza Horizon 5…)

Après vous avoir parlé des jeux qui ont fait leur grand retour, notre bilan de l’E3 2021 va s’attarder sur les annonces qu’il fallait retenir. 7 jeux, qui ont été présentés pour la première fois pendant l’événement, ou presque, puisque certains avaient fuité. Que ce soit A Plague Tale Requiem, le nouveau Mario et les Lapins Crétins et bien d’autres, cette vidéo s’attarde sur les annonces. Retrouvez tous nos autres bilans et toute l’actualité de l’E3 2021 sur notre page dédiée.