Quand sortira Visions of Mana ?

On commence donc par l’information la plus essentielle révélée par Square Enix cet après-midi, à savoir celle concernant la date de sortie du jeu. Le JRPG ne manquera pas l’été mais il faudra malgré tout attendre la rentrée car Vision of Mana sera disponible à partir du 29 août prochain.

Il sortira sur PC (Steam et Microsoft Store), PS4, PS5 et Xbox Series. Pour le moment, aucune version Switch n’est annoncée, mais avec un potentiel Nintendo Direct à l’horizon, on n’est pas à l’abri d’une surprise.

Deux personnages à découvrir

Ce trailer nous permet également de faire le tour des personnages jouables de cet épisode. On en connaissait déjà trois, à savoir Val, Careena et Morley, mais on découvre aujourd’hui :

Palamena : Une jeune reine de la capitale Illystana, spécialisée dans les attaques magiques à distance

: Une jeune reine de la capitale Illystana, spécialisée dans les attaques magiques à distance Julei : Un garçon très lié à la nature qui va soigner les personnages

Durant les combats, il sera possible de switcher entre trois personnages, tout en sachant que ces derniers pourront aussi changer de classe (ce qui changera aussi leur look) grâce à des reliques spirituelles qui auront également un rôle à jouer dans l’exploration du monde ouvert.

Car oui, le monde de Vision of Mana promet d’être immense, du moins suffisamment grand pour avoir recours à des montures. On avait déjà eu un aperçu des montures terrestres, mais il y aura également des montures aériennes et aquatiques pour voyager.

Quelles sont les différentes éditions de Vision of Mana ?

Plusieurs éditions sont à noter en plus de l’édition standard de Vision of Mana, à savoir :

Edition Numérique Deluxe

Cette édition contient les éléments suivants :

Le jeu de base

Le pack de costumes Mana

Le pack de musiques Mana

24 heures d’accès anticipé

Il faut également noter que toute précommande permettra de mettre la main sur la tenue de protecteur pour Val et le pack de débutant, un lot d’objets permettant d’obtenir plus d’expérience et de pièces d’or.

Edition Collector

Cette édition contient les éléments suivants, pour un prix de 199,99 € :