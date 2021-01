Unreal Engine 5 : Un récapitulatif des jeux à venir avec le moteur d’Epic Games

L’Unreal Engine 5, prochain moteur maison d’Epic Games, arrivera bientôt massivement sur PC et consoles de nouvelles générations. Tout un tas de jeux l’utiliseront et c’est l’occasion pour la firme de récapituler tout ça avec une vidéo de presque trois minutes.

Une grande variété de titres

Un moteur qui est là pour nous en mettre plein les mirettes, même si la plupart des passages dans la vidéo sont des cinématiques et non du rendu en temps réel. Malgré tout, on peut se montrer confiant quant aux capacités de l’Unreal Engine 5 lorsque l’on regarde à nouveau la présentation qui avait été faite lors du Summer Game Festival avec une démo tournant sur PlayStation 5.

Dans la vidéo, vous pourrez y apercevoir ARK II, Back For Blood, Returnal, Stray, Hogwarts Legacy, Sackboy : A Big Adventure, Ghostrunners et bien d’autres titres qui arriveront en 2021 et 2022.