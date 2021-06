Unmaze sera disponible sur les plateformes iOS et Android dès le 21 juin

Rappelez-vous, lors de notre dernier AG French Direct, Unmaze a fait une apparition pour nous présenter son concept atypique, qui revisite le mythe du Minotaure et de Thésée. Le titre produit par ARTE, Upian et Hiver Prod présente aujourd’hui sa date de sortie et quelques informations supplémentaires.

Un premier chapitre gratuit

Vous pourrez donc vous aventurer dans le Dédale en compagnie d’Astérion et Thésée dès le 21 juin, sur les plateformes iOS et Android. Pour rappel, Unmaze transpose le mythe dans un contexte plus moderne, où les joueurs et joueuses incarnent ici Ariane, qui devra guider les personnages hors du labyrinthe.

Il faut alors jongler entre les deux protagonistes en jouant avec la lumière environnante captée par le téléphone. Ainsi, il est alors possible de parler à Astérion lorsque tout est sombre, tandis qu’il faudra chercher de la lumière pour guider Thésée. De nombreux choix viendront rythmer l’aventure, avec 8 fins différentes.

Le jeu est déjà disponible en précommande et sera accessible à partir de 4,49 €. Le jeu sera composé de six chapitres, mais le premier sera accessible gratuitement, afin de pouvoir tester le titre.