Une Nuit au Musée

Après avoir réussi ses paris sur Two Point Hospital et Two Point Campus, le studio britannique remet le couvert avec Two Point Museum fraîchement dévoilé. Une première bande-annonce a été diffusée, nous permettant de retrouver le bon esprit de la licence, avec ses visuels colorés, ses personnages souriants au look parfois benêt et un premier aperçu de ce qui nous attend.

Sur le papier, rien ne change, ou presque. Pas de patient à guérir ou d’étudiant à soutenir, ici, vous incarnez un conservateur de musée qui va devoir aménager et enjoliver sa structure et entretenir des expositions. On pourra ainsi envoyer des experts en expédition ou encore décorer des os de dinosaure et des reliques à travers un titre qui mélange gestion et simulation.

On retrouve un système de notation, symbolisé par des étoiles et un outil de création qui vous permettra de personnaliser comme bon vous semble. On peut d’ailleurs jouer aussi bien sur le sol que le plafond, pour créer de vrais espaces uniques. Et puis bien sûr, il faudra toujours faire très attention à l’affluence et soigner les visiteurs pour les divertir comme il se doit.

Pour l’instant, aucune date n’a été annoncée, ni même une période de sortie. Mais on sait que Two Point Museum arrivera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et que de plus amples informations seront communiquées prochainement.