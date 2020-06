Trover Saves the Universe arrive sur Oculus Quest jeudi

Trover Saves the Universe a une bonne nouvelle pour vous si vous avez déjà terminé la première partie de la saison 4 de Rick & Morty sur Netflix et que vous avez un Oculus Quest.

Trover Saves the Oculus Quest

Justin Roiland, le créateur de Trover Saves the Universe mais aussi de Rick & Morty (où il double les deux héros, tout comme Lemongrab dans Adventure Time) a sorti un petit trailer dont il a le secret pour annoncer l’arrivée de son jeu sur l’Oculus Quest ce jeudi. Et si le jeu (ou cette version) ne vous intéresse pas, cela vous fait au moins une petite vidéo d’une minute à regarder si vous aimez l’univers du monsieur.

Trover Saves the Universe est déjà disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC et sur les casques PS VR, HTC Vive, Valve Index, Oculus Rift et donc aussi Oculus Quest à partir de jeudi.