Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu TT Isle of Man: Ride on the Edge. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Île de Man TT 2017

Débloquez tous les autres trophées.

Nouveau venu

Terminez votre première course en mode solo.

Petite victoire

Remportez votre première course en mass start.

60,725 Km

Terminez un tour complet de la Snaefell Mountain Course.

Cabochard

Terminez le Supersport TT ou Superbike dans le Mode Carrière.

Trophée du Marquis de Mouzilly St. Mars

Remportez le Supersport TT ou Superbike TT dans le Mode Carrière.

Sacrément légendaire

Remportez le Supersport TT ou Superbike TT 3 fois dans le Mode Carrière.

Prudence est mère de sûreté

Terminez un tour complet de la Snaefell Mountain Course sans aucune collision.

Premier achat

Achetez votre première moto.

Vous jouez maintenant avec la puissance

Achetez une superbike.

Collectionneur

Achetez une moto de chaque modèle.

Millionnaire

Gagnez un total de 1 000 000 £.

Célèbre

Atteignez 10 000 fans.

Vedette

Atteignez 100 000 fans.

Légende

Atteignez 500 000 fans.

Victoire sans faille

Remportez toutes les courses d’un évènement en comprenant plusieurs.

Chevronné

Remportez 5 évènements dans le Mode Carrière.

Expérimenté

Remportez 10 évènements dans le mode Carrière.

Vétéran

Remportez 25 évènements dans le mode Carrière.

Routier

Parcourez 3 000 Km.

Trophée John Williams

Enregistrez la plus haute vitesse sur une course Superbike.

Coupe TT Formule 2

Enregistrez la plus haute vitesse sur une course Supersport.

Trophée Jimmy Simpson

Enregistrez la plus haute vitesse sur le TT avec les règles officielles.

Je t'ai dans la peau

Terminez une course complète en vue casque.

Perfectionniste

Terminez une course sur tous les circuits au moins une fois.

Pascal la cascade

Tombez 10 fois.

Exportation

Remportez une course en ligne.

De l'aube au crépuscule

Terminez une course à chaque moment de la journée.

Rien à déclarer

En mode Carrière, remportez le TT en moins de 3 ans.

331 km/h et au-delà !

Battez la vitesse de pointe durant une course, sur la Snaefell Mountain.

Pause-pipi

Allez dans les stands pour la première fois.

Stanley Woods

Remportez 10 courses sur la Snaefell Mountain Course.

