Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu One Punch Man : A Hero Nobody Knows. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Un type qui joue les héros pour s’amuser

Obtiens tous les trophées. Petit, je voulais être un héros

Termine le chapitre 1. T’es qui, toi ?

Termine le chapitre 2. Je suis devenu suffisamment puissant !

Termine le chapitre 3. Tu possèdes… une grande force

Termine le chapitre 4. Échec et mat !

Termine le chapitre 5. Essaie de devenir un héros remarquable !

Termine le chapitre 6. Tu fais partie de ces héros ? Affronte-moi !

Termine le chapitre 7. Un combat ? Comme tu voudras

Termine le chapitre 8. Bien, bien…

Termine le chapitre 9. Tu étais trop fort…

Termine le chapitre 10. Bravo ! Tu t’es bien battu

Termine le chapitre 11. Célébrons ta promotion !

Obtiens une promotion de héros de classe B. Si tu désires la paix, tu peux être un héros

Obtiens une promotion de héros de classe A. On sera les meilleurs

Obtiens une promotion de héros de classe S. Je voulais être le plus fort du monde

Atteins le niveau max pour le type de combat standard. Je suis ton plus grand fan !

Atteins le niveau max pour le type de combat force. Sans moi, vous n’êtes que des bras cassés !

Atteins le niveau max pour le type de combat psychique. Je n’ai d’estime que pour les forts

Atteins le niveau max pour le type de combat arme. Je vais t’exterminer

Atteins le niveau max pour le type de combat machine. Mets du piment dans ma vie

Atteins le niveau max pour le type de combat monstre. J’ai simplement rendu justice

Termine une mission de la succursale de l’Association des héros pour la 1e fois (hors didacticiel). Ce combat commence à devenir intéressant

Termine une mission pour le Q.G. de l’Association des héros pour la première fois. Était-ce le dernier ennemi ?

Termine 100 missions ou plus. La pression monte

Fais un achat pour la première fois. Mets des sous-vêtements

Change ta tenue pour la première fois. Tu permets que je mette le paquet ?

Choisis un coup vénère pour la première fois. Ce type me donne envie de mettre le paquet !

Obtiens 30 coups vénères ou plus. Moi aussi, je vais utiliser ma botte secrète

Équipe un super coup vénère et utilise-le en combat (hors didacticiel). Nous sommes forts car nous pouvons évoluer

Obtiens 150 éléments d’avatar ou plus (sauf accessoires). Voilà qui sera un bon échantillon

Équipe une compétence pour la première fois. Je dois devenir plus fort !

Obtiens 30 compétences ou plus. Si t’es un vrai héros, bats-toi loyalement

Utilise un objet de boost pour la première fois. Je suis trop faible… Je suis au courant !

Augmente ton niveau de joueur. Un dieu réside dans sa chair

Atteins le niveau 50 de joueur. Être trop fort… c’est super relou, en fait

Atteins le niveau de joueur maximum. C’est possible d’avoir un thé ?

Renforce tes liens avec un héros. Je vais avoir besoin de ton aide

Renforce tes liens avec cinq héros. Mais je suis juste là

Renforce tes liens avec dix héros. Allons-y !

Place un meuble dans ton appartement pour la première fois. Puis-je vivre ici ?

Obtiens 50 meubles ou plus. Je commençais à m’ennuyer

Termine une sous-quête pour la première fois (hors didacticiel). C’est terminé, alors allons-y

Termine 30 sous-quêtes ou plus (hors didacticiel). Vraiment, quelle chance !

Réussis la première attaque dans un combat pour la première fois (hors didacticiel). Bien joué !

Fais une garde parfaite pour la première fois (hors didacticiel). Il me faut la puissance de vaincre le mal !

Fais un changement de mode pour la première fois (hors didacticiel). On leur doit une fière chandelle !

Débloque plus de 15 personnages pour combats libres avec les règles d’équipe.

