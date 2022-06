Tour de France 2022 : La simulation de cyclisme dévoile son trailer de lancement

Officialisé en mars dernier aux côtés d’un certain Pro Cycling Manager 2022, Tour de France 2022, le nouvel épisode de la licence annuelle de simulation de cyclisme chapeauté par Cyanide Studio et Nacon, est sorti le jeudi 9 juin sur PC et consoles. Pour l’occasion, le jeu a partagé un petit trailer de lancement récapitulant les ajouts majeurs qu’il apporte à la série cette année.

Davantage de richesse dans le gameplay et le contenu

En plus d’accueillir les 21 étapes officielles de la Grande Boucle 2022, la Primavera Classic et les équipes Eolo-Kometa Cycling Team, Caja Rural-Seguros RGA et Uno-X Pro Cycling à son roster, le titre se dote désormais d’un mode de jeu intitulé « Course du Moment » permettant aux joueurs et aux joueuses « d’opposer leurs résultats chaque semaine pour se disputer la tête du classement mondial. »

Côté gameplay, celui-ci gagne en profondeur avec l’arrivée des incidents de course tels que les maladies et les chutes ainsi que d’un système de préparation à ces dernières, déterminant de manière aléatoire les « cinq coureurs les mieux préparés et les cinq autres qui peuvent potentiellement sous-performer ». Notez également que l’IA promet d’avoir été retravaillée afin d’afficher un comportement plus varié sur la route et que l’interface utilisateur tremble à l’écran dans le but de rendre les passages dans les secteurs pavés plus immersifs.

Tour de France 2022 est disponible sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.