Pro Cycling Manager 2022

Pro Cycling Manager 2022 est un jeu de gestion/simulation de sport dédié au cyclisme développé par Cyanide Studio et édité par Nacon. Au programme des nouveautés, cet épisode souhaite notamment proposer aux joueurs et aux joueuses un système de détection des talents inédit, un développement des cyclistes plus réaliste, une IA au comportement plus entreprenant, sortant des schémas habituels des opus précédents ainsi qu'une interface utilisateur améliorée.