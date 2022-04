Tour de France 2022

Tour de France 2022 est un jeu de sport dédié au cyclisme développé par Cyanide Studio et édité par Nacon. En plus d'inviter les joueurs et les joueuses à prendre part à l'édition 2022 de la Grande Boucle, cet opus intègre quelques nouveautés dont le mode Course du Moment proposant des défis hebdomadaires classés, la possibilité de participer à la Primavera Classic ou encore une IA améliorée dont l'attitude en course est plus variée et mieux adaptée aux différentes épreuves que par le passé.