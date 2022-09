Accueil » Actualités » Top 2022 des ventes de jeux vidéo en France Semaine 35 : Elie et Aloy, les femmes fortes devant Mario et compagnie

Alors que le Tokyo Game Show bat son plein de l’autre côté de la planète, de multiples conférences ont eu lieu notamment un gros Nintendo Direct qui a vu arriver le dévoilement du nom de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Tears of the Kingdom attendu pour le 12 mai prochain, ou encore un tout nouveau trailer d’anthologie pour God of War Ragnarok.

A son habitude, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, ou S.E.L.L. publie sur ses réseaux et son site le Top des ventes physiques de jeux vidéo en France. Il est temps de découvrir le classement pour la Semaine 35 de 2022, à savoir du 29 août au 4 septembre.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 35 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo en 2022 – Semaine 35 :

Match serré cette semaine entre les deux leaders des consoles de salon PlayStation et Nintendo mais c’est finalement deux jeux first-party de Sony qui l’emportent. Horizon Forbidden West est finalement très performant sur la longueur, tout comme The Last of Us Part I qui même étant un remake du premier épisode sorti il y a près de 10 ans, parvient à se hisser en tête de classement dès sa première semaine de commercialisation.

Le top 3 par plateforme

Chaque semaine, le S.E.L.L. prépare également des classements pour chaque plateforme.

PS5

The Last of Us Part I Horizon : Forbidden West Gran Turismo 7

PS4

F1 Manager 2022 F1 22 Saints Row Edition Day One

Xbox Series X

Saints Row Edition Day One F1 Manager 2022 Forza Horizon 5

Xbox One

TMNT : The Cowabunga Collection F1 22 Cyberpunk 2077

Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe Mario Strikers : Battle League Football Animal Crossing : New Horizons

PC

Farming Simulator 22 Les Sims 4 : Edition standard Minecraft Java & Bedrock

La semaine prochaine, nous découvrirons le classement des ventes physiques de jeux vidéo en France pour la Semaine 36, soit du 5 au 11 septembre 2022.