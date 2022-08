Top 2022 des ventes de jeux vidéo en France Semaine 29 : Aloy vit sa vie face à Live A Live

L’été bat son plein et les grosses sorties jeux vidéo se font forcément plus rares, avant l’éternelle reprise sur les chapeaux de roues de la rentrée et de la fin d’année qui arrivera à grand pas. L’heure de faire le point et les comptes sur les jeux sortis durant le premier semestre et qui continuent de faire leur petit bonhomme de chemin face à d’autres titres sortis plus tard notamment.

Pour se faire une idée des achats des ménages français, le S.E.L.L. publie sur son site le Top des ventes physiques de jeux vidéo en France. Cette semaine, découvrons le classement pour la Semaine 29 de 2022, à savoir du 18 au 24 juillet.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 29 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo en 2022 – Semaine 29 :

Le top 3 par plateforme

Chaque semaine, le S.E.L.L. prépare également des classements pour chaque plateforme.

PS5

Horizon : Forbidden West Gran Turismo 7 Spider-Man : Miles Morales

PS4

F1 22 GTA V: Edition Premium Gran Turismo 7

Xbox Series X

Forza Horizon 5 F1 22 Elden Ring

Xbox One

F1 22 GTA V : Edition Premium Call of Duty : Black Ops IIII

Nintendo Switch

Mario Strikers : Battle League Football Mario Kart 8 Deluxe Live A Live

PC

Farming Simulator 22 The Witcher 3 : Wild Hunt – Edition GOTY Football Manager 2022

