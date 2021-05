Tony Hawk’s Pro Skater : Un musicien semble confirmer l’arrivée d’un nouvel épisode

Le retour de Tony Hawk’s Pro Skater avec le remaster des deux premiers épisodes a été couronné de succès, autant du côté du public que des critiques. Il est donc naturel de penser que Activision va continuer sur cette voie avec de nouveaux opus, le remaster de Tony Hawk’s Pro Skater 3 en tête. Et un musicien pourrait justement avoir vendu la mèche.

Le remaster du troisième épisode en chemin ?

Lors d’un podcast diffusé en avril dernier (Behind Closed Doors), relayé par VGC, le batteur du groupe CKY, Jess Marguera, a laissé sous-entendre que le groupe serait dans le prochain jeu. Dans l’interview, il évoque les deals d’exploitations dans les jeux vidéo, et dit alors : « Et je pense que nous serons dans le nouveau [jeu Tony Hawk’s Pro Skater] qui va sortir aussi. »

On pourrait penser qu’il parler de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 dans un premier temps, s’il n’était pas au courant que le jeu était sorti (ou qu’il avait oublié), mais non, puisqu’il déclare ensuite que son fils a acheté la PS5 avec la compilation. Lorsqu’on le questionne sur le prochain projet, il déclare :

« C’est tellement cool car les jeux classiques Tony Hawk’s sont si bons, mais évidemment les systèmes sont vieux et les graphismes ne sont pas géniaux, alors ils ont essentiellement remis au goût du jour la proposition et les graphismes sont impressionnants. »

Ce qui met également la puce à l’oreille, c’est que le groupe a bien participé à la bande-son de Tony Hawk’s Pro Skater 3. Cela fait donc beaucoup d’indices concernant un remaster de ce dernier, ce qui ne serait guère étonnant, mais Activision n’a encore rien confirmé pour le moment.