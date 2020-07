Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 étoffe sa bande-son avec des titres inédits

Tandis que sa démo se fait toujours attendre pour le 14 août, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 nous fait état de l’arrivée de nouvelles pistes musicales. Si les fans de la première heure demeureront nostalgiques de l’absence de plusieurs titres de la tracklist originale, et ce, déjà à l’annonce des premiers morceaux révélés, peut-être apprécieront-ils ceux compris dans cette fournée inédite.

Plus de 30 musiques ajoutées

Ainsi, Vicarious Visions et Activision nous offrent pas moins de 37 pistes supplémentaires à écouter tout en réalisant vos plus beaux tricks. Représenter 50 ans de culture skate en musique, tel est le désir de James Mattone, Lead Writer chez Activision, avec cette tracklist. Et effectivement, on peut imaginer qu’en mêlant morceaux originaux et inédits, on puisse à la fois se remémorer les sessions de jeu d’il y a 20 ans tout en profitant des nouveautés musicales que propose le remaster.

C’est en tout cas ce que l’on peut attendre de ces titres fraîchement révélés qui nous feront passer par du rap des années 90, du ska punk ou encore de la musique indépendante, sans oublier de nous faire découvrir des artistes en devenir. La tracklist mise à jour reste disponible à l’écoute sur Spotify si jamais vous souhaitez déjà vous imprégner de l’ambiance du remaster.

Voici la liste des 37 morceaux ajoutés :

“Misery Guts” – Alex Lahey “Let’s Do It” – All Talk “Life Support” – American Nightmare “Connect to Consume” – A. Swayze & the Ghosts “All Souls’ Day” – The Ataris “Can I Kick It?” – A Tribe Called Quest “Step It Up” – Backchat “In Control” – Baker Boy “Afraid of Heights” – Billy Talent “The Struggle” – Black Prez ft. Kid Something “South” – CHAII “Confisco” – Charlie Brown Jr. “Something to Say” – Cherry Kola “Made Me Do” – Chick Norris “Stomp” – Craig Craig ft. Icy Black “Coming Through” – Crush Effect ft. KARRA “Duck Eat World” – Destroy Boys “IN-TO-IT” – DZ Deathrays “West Coast” – FIDLAR “Sedona” – JunkBunny “Bomb Drop” – Less Than Jake “Bloody Valentine” – Machine Gun Kelly “Bass (feat. Tech N9ne & Hospin)” – Merkules “Let’s Ride” – MxPx “Mid 20’s Skateboarder” – Pkew Pkew Pkew “She’s Famous Now” – Reel Big Fish “Deathwire” – Rough Francis “Let Me In” – Screaming Females “Shutdown” – Skepta “Run It Up Pt. II” – Split Milk “Firecracker” – Strung Out “Same in the End” – Sublime “Like This” – The Super Best Frens Club “Flamingo” – Token “Lose Control” – Tyrone Briggs “Slow Learner” – Viagra Boys “All My Friends are Nobodies” – Zebrahead

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est toujours attendu pour le 4 septembre prochain sur PC, Xbox One et PlayStation 4.