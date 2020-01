TimeSplitters Rewind : Le projet indé nous donne rendez vous demain

En projet depuis plusieurs années, TimeSplitters Rewind n’a, jusqu’ici, pas montré assez de ses courbes pour enthousiasmer la toile en bonne et due forme. Qu’à cela ne tienne, l’équipe indépendante s’attelant à ce sympathique projet ne perd pas le nord, malgré son mutisme. Ainsi, nous devrions bientôt entendre parler du FPS et de ses avancements, et ce pas plus tard que demain.

Pas de nouvelles, bonne nouvelle ?

Pour les plus jeunes d’entre vous, TimeSplitters était, en son temps, une série de Fast-FPS réputée pour son gros potentiel de fun, au même titre que Doom ou Rage 2 plus récemment. Ça explose dans tous les sens, les armes sont nombreuses et parfois absurdes, et par dessus tout l’univers est attachant et amusant. À n’en point douter, la courte série signée Free Radical Design aura marqué de nombreux esprits au cours de la sixième génération de consoles.

Malheureusement, l’arrivée de la Haute Définition aura purement et simplement enterré la série. Un quatrième épisode fut en chantier, bien que seule son annonce, puis son annulation, nous permettent d’en juger. Bref, cela sentait mauvais pour TimeSplitters, du moins jusqu’à ce qu’une équipe se décide à plancher sur Rewind, titre regroupant de nombreuses maps des précédents opus.

Stay tuned for tomorrow

Puisqu’on parle du loup, figurez vous que ce développeur indé, supposément aidé par Crytek (excusez du peu) s’apprête à nous livrer de nouvelles informations concernant son jeu. C’est en effet ce que l’on apprend via sa page Facebook, qui date ces données attendues à… demain. Impossible de savoir exactement ce que l’on nous réserve pour le moment, mais toutes les suppositions sont permises !

Rappelons tout de même que depuis août dernier, la licence TS est détenue par THQ Nordic, qui mettait par la même occasion la main sur Second Sight, autre soft développé par Free Radical Design en son temps. Néanmoins, la firme autrichienne n’a, pour le moment, donné aucune indication concernant un potentiel avenir à la série. Rewind serait-il le dernier espoir des fans ?