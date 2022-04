This War of Mine: Final Cut sortira le 10 mai sur le Microsoft Store, PS5, Xbox Series et le Xbox Game Pass

Disponible depuis fin 2019 sur PC via Steam, GOG et Humble Store, This War of Mine: Final Cut, la version remasterisée du jeu d’aventure et de survie This War of Mine de 11 bit studios commercialisé pour la première fois en novembre 2014, sortira sur le Microsoft Store, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 10 mai prochain. Autre bonne nouvelle, le titre rejoindra également les catalogues des Xbox Game Pass PC et Console à cette même date.

L’enfer de la guerre en 4K et sur next-gen

This War of Mine: Final Cut crafted by our friends from @CrunchingKoalas with newly updated 4K visuals and UI adjustments is coming to Xbox Series X|S and PlayStation 5 on May 10th. It will also be available on Day One on @XboxGamePass. pic.twitter.com/ifORO5aMri — This War of Mine (@ThisWarOfMine) April 27, 2022

Réunissant toutes les mises à jour et extensions du titre, y compris le DLC Stories incluant trois épisodes plus axés sur la narration par rapport à l’expérience de base, This War of Mine: Final Cut intègre aussi divers ajouts et ajustements comme des versions 32 et 64 bit, le support du format 21:9, une interface remaniée et adaptée à la résolution 4K ainsi qu’un nouveau menu principal.

En parallèle de cette annonce, le PDG du studio polonais Przemek Marszal a déclaré dans un communiqué dont les propos ont été relayés par Gematsu ceci : « Nous pensons qu’il est particulièrement important d’éduquer les gens sur les réalités de la guerre en ce moment, alors que son horrible réalité est devenue une lutte quotidienne pour les personnes qui nous sont proches. »

Il ajoute : « Nous sommes fiers que la récente collecte de fonds This War of Mine nous ait aidé à créer une vague d’aide spontanée pour les victimes de la guerre en Ukraine et nous espérons que nous pourrons diffuser davantage notre message anti-guerre avec This War of Mine: Final Cut. »

Rendez-vous d’ici deux petites semaines pour (re)découvrir This War of Mine dans sa version Final Cut.