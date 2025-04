The Witcher 4 : CD Projekt Red invite à la prudence, une fausse invitation pour tester le jeu en bêta circule

Cronos: The New Dawn – Le nouveau survival horror de Bloober Team dévoile son gameplay

Among Us : La version 3D du célèbre jeu sortira le 6 mai prochain

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game : Voici 5 raisons de découvrir le nouveau jeu de course de Supercross

Bungie dévoilera le futur de Destiny 2 avec The Edge of Fate, qui sera présenté le 6 mai

Le remaster de The Elder Scrolls IV: Oblivion est bien réel et sera annoncé d’ici peu, des premières images ont déjà fuité

Xbox Game Pass : Clair Obscur: Expedition 33, Call of Duty: Modern Warfare II et d’autres arrivent dans l’abonnement

Star Wars Zero Company : Première image du jeu tactique d’EA, Respawn et Bit Reactor

