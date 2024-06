The Talos Principle 2 s’offre un épilogue avec un DLC Road to Elysium prévu pour le 14 juin

Un épilogue que vos neurones auraient zappé volontiers

Décomposé en trois grands chapitres, Road to Elysium risque de donner à The Talos Principle 2 le défi ultime qui manquait peut-être à son aventure initiale. Quiconque a fait le premier épisode à 100% sait comme les derniers niveaux bonus ont pu être torturants. Et en regardant les extraits des puzzles dévoilés ici, des souvenirs douloureux reviennent.

Premièrement, « Orpheus Ascending » nous replace dans la « peau » de 1k, le héros du jeu principal, en quête de reconstituer l’esprit de Sarabhai. Dans ce fameux décor d’Egypte antique, nous allons devoir aborder d’une nouvelle manière les mécaniques de lasers si familières de la licence.

Ensuite, dans « Isle of the Blessed », nous retrouverons Yaqut, Miranda, Cornélius et Athéna, personnages secondaire de l’aventure de base, lancés dans une série d’énigmes prenant place sur une superbe île des Caraïbes. On monte doucement en difficulté, toujours en nous promettant des énigmes inédites grâce à une utilisation renouvelée des outils déjà vus au sein du jeu principal.

Enfin, « Into the Abyss » constitue sans doute tout le sel de l’expérience hardcore made in The Talos Principle. Cette fois aux commandes de Byron, alors qu’il est piégé dans la Mégastructure, l’enfer nous attend avec les puzzles les plus durs du jeu. Au moins, l’effort ne sera pas vain puisque cette partie du DLC nous apportera les éléments de lore les plus précieux du titre, comme les pensées de la Fondatrice ou encore la rencontre avec l’Elohim originel, s’il vous plait.

Pour couronner le tout, ce DLC payant pour The Talos Principle 2 arrive très bientôt. Road to Elysium est en effet prévu le 14 juin sur PC, PS5 et Xbox Series, et devrait coûter 19,99€.